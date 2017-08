Karime, parte importante del saqueo a Veracruz: Yunes

VERACRUZ(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, comenzó a aportar a la PGR pruebas en contra de Javier Duarte de Ochoa, entre ellas documentos y, sobre todo, videograbaciones privadas que realizó a supuestos cómplices.



Enviados de la Procuraduría General de la República acudieron a Palacio de Gobierno para tomarle declaraciones a Yunes Linares, las cuales se extenderán por varios días, pues el mandatario aportó toda la carpeta de investigaciones propias que formaron parte de una denuncia penal que presentó en abril del 2016.



En conferencia de prensa, Yunes Linares reconoció que sin tener un cargo público sostuvo encuentros privados con presuntos socios de Duarte (Juan José Janeiro y Moises Mansur) a quienes –dijo- videograbó para que quedara constancia que no hubo acuerdo con ellos para perdonarles el saqueo a Veracruz.



"El objetivo era la devolución de los recursos y lo logramos…. Por qué grabé, la primera para que quedara constancia que no había llegado a ningún arreglo fuera de la ley y que no se les había ofrecido nada, ni perdón ni compasión, simplemente haciendo uso de mi voluntad, de mi decisión de trabajar hablé con ellos, los conminé que devolvieran los recursos", justificó.



Reveló que también había hablado con el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y actual Diputado Federal, Edgar Spinoso, a quien convenció de devolver bienes que habían sido adquiridos con recursos públicos: Un terreno en la carretera Xalapa-Veracruz, un helicóptero y un avión, los cuales, dijo, ya son propiedad estatal.



Sin embargo, señaló que el legislador se había comprometido a devolver más recursos –no precisó montos- lo que no hizo, por lo cual deberá responder ante la justicia por los desvíos de recursos que cometió.

"Se compromete a devolver los recursos que se había llevado, cumplió parcialmente con este compromiso y la fiscalía me confirma que se investiga a Edgar Spinoso".



En su mensaje a medios, centró su discurso en afirmar que la ex Primera Dama, Karime Macias Tubilla, tuvo una participación directa en el saqueo ocurrido a Veracruz.



Explicó que presentó a PGR la denuncia interpuesta en abril en contra de Duarte y socios, la cual señaló incluía tres círculos de socios: familiar, colaboradores y supuestos empresarios que ayudaron a lavar dinero.



Mencionó a media docena de familiares de Karime que, según su denuncia, formaron parte de la red de corrupción, entre ellos a María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, suegra de Javier Duarte; a Córsica Tubilla Letayf; Mónica Ghihan Macías Tubilla; José Armando Rodríguez Ayache; Córsica Alejandra Ramírez Tubilla; a Lucía Letayf Barroso; Jorge Fernando Ramírez Tubilla, y Oscar Millet Aguilar Galindo.



"No tengo ninguna duda que Karime Macías formó parte importante y central de este saqueo a Veracruz y así consta de los diarios que se encontraron en Córdoba, donde se hace referencia expresa a comisiones, a recursos que recibía, a la complicidad".



Como ejemplo, puso la adquisición de una residencia en Tucson, Arizona, por medio millón de dólares, la cual –indicó- quisieron parecer que era una donación de parte del padre de Karime Macías "y logramos acreditar documentalmente, y esos son documentos que estamos aportando a la Procuraduría General de la República, que la casa realmente fue adquirida por ella y por Javier Duarte, aportamos un documento con una firma de Javier Duarte, por ella y por Javier Duarte".



En ese sentido, adelantó que la Fiscalía General del Estado sí investiga a Karime por el mal uso de recursos públicos estatales, ello contrario a lo declarado hace unos días por el fiscal, quien dijo que al haber ocupado un cargo honorario no había manejado recursos y por tanto no había investigación en contra de la ex Primera Dama.



"Hay una demanda colectiva muy sentida, la de que vayan a la cárcel todos y que devuelvan lo que se robaron. Que vaya a la cárcel Karime Macías, que vaya a la cárcel el papá de Karime Macías, Antonio Macías; que vayan todos los cómplices, no importa si son familiares, colaboradores o empresarios que se prestaron para robarse el dinero de los veracruzanos".