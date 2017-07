Familia de Lesvy rechaza conclusión de PGJ sobre suicidio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Familiares y los abogados de Lesvy Osorio, rechazaron la conclusión a la que llegó la Procuraduría General de Justicia capitalina en este caso, en la cual según la dependencia la joven se suicidó frente a su novio José Luis González y éste no intentó impedirlo motivo por el que ahora está en el Reclusorio Oriente.



En un comunicado de prensa los familiares de la joven acusaron a la PGJ que durante todo el proceso estigmatizó, criminalizó y revictimizó a Lesvy, además de que en todo momento actuaron sin coadyuvancia de la defensa y sin tomar en cuenta a los familiares, pues nunca se les avisó de los avances en la investigación, por lo que desconocen y rechazan la determinación final de la Procuraduría local.



"Rechazamos contundentemente las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que de nueva cuenta dio a conocer información y realizó la detención de una persona sin que la familia fuera notificada de manera previa y adecuada", explicó.



"(La PGJCDMX) difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves. Insistimos en que numerosos dictámenes periciales se realizaron bajo una lógica criminalizante, revictimizante y carente de perspectiva de género", detalla el documento.



En este sentido refrendan que en los dos meses que tomó la investigación ni la familia ni los abogados tuvieron acceso al expediente, ni conocieron los avances de la investigación; tampoco fueron informados de la detención del novio de Lesvy e incluso, ni que estaba en la lista de sospechosos, pues en sus declaraciones negó tener conocimiento de los hechos.



En el mismo comunicado exigen que se investigue con perspectiva de género y que la Procuraduría acepte que la muerte de Lesvy fue un feminicidio. Según el expediente COY-1/UI-1C/D/1099/05-2017, el novio relató habían estado conviviendo con otras personas en los alrededores de la Facultad de Química y, posteriormente, habían tenido una pelea, él se alejó y al siguiente día ya no supo de ella.



Ahora José Luis González seguirá el proceso en el reclusorio, luego que en audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que se fijó audiencia para el próximo lunes, en la que el impartidor de justicia resolverá si lo vincula o no a proceso.



El Ministerio Público imputó al novio, a quien acusó de ejercer violencia contra la mujer, y de que aquel día, pese a estar a unos tres metros de distancia, no hizo maniobra alguna para que no muriera asfixiada, ya que se había colocado alrededor del cuello el cable de metal de un auricular de la caseta telefónica ubicada en las inmediaciones del edificio 4 del Instituto de Ingeniería. Lesvy murió ahorcada por efecto de su propio peso y la fuerza de gravedad, según concluyó la Procuraduría.