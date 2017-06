Haremos valer triunfo de Delfina pacíficamente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador y la candidata al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, anunciaron que impugnará las elecciones del pasado domingo, exigirán el recuento del 100% de las casillas y no reconocerán a ninguna autoridad ni gobernante que resulte de un fraude.



Incluso, el líder nacional de Morena aceptó sumarse al PAN en Coahuila para evitar un fraude electoral donde el panista Guillermo Anaya está peleando el primer lugar frente al PRI.



"Quiero fijar nuestra postura que Delfina Gómez ganó las elecciones del domingo pasado, es la gobernadora del Estado de México.



Haremos valer el triunfo ante las instancias correspondiente, vamos a solicitar, pedir, exigir que se limpie la elección por completo, que haya transparencia, democracia", expresó el tabasqueño.



En consecuencia, dijo, que a partir de hoy se ha solicitado al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que se lleve acabo un recuento de votos en el Estado de México, que se cuente todo, voto por voto, casilla por casilla.



López Obrador adelantó que no aceptarán ningún resultado producto del fraude electoral ni reconocerán a ninguna autoridad surgida de la violación de los principios constitucionales.



"No vamos a reconocer a nadie que sea producto de un fraude electoral", sentenció.



Aunque dijo que llegarán a las máximas autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), afirmó que su movimiento será pacífico y no tomarán las calles.



"No es un asunto personal ni tiene que ver con la ambición del poder por el poder, sino es algo que forma parte de nuestro programa de lucha. Ojalá que comprendan que no somos tercos ni malos perdedores, pero no vamos a ceder.



"Hago un llamado a Enrique Peña Nieto para que deje de intervenir en las elecciones del Estado de México, no termina todavía el proceso. Mañana inicia el conteo formal en los 45 distritos electorales, que no haya línea y dejen de operar desde Los Pinos y que se respete la decisión de los ciudadanos", expresó.



En el caso de Coahuila, dijo que sin condiciones extenderá su mano al PAN para evitar el fraude electoral.







Después de caminar media cuadra de las antiguas oficinas de Morena a un salón de eventos, la candidata anunció que hará un recorrido de agradecimiento por todo el Estado de México.



Este domingo, según el PREP y el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo resultó ganador en su contienda por la gubernatura contra Delfina Gómez.



El conteo rápido coloca al priista entre 32.75 y 33.59%, contra la estimación de Delfina, que está entre 30.73 y 31.53%.



El PREP dejó de actualizarse ayer lunes a las 13 horas, con 33. 71% para Del Mazo contra 30.81% para Gómez.