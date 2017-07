Prevé canciller que reunión entre EPN y Trump no genere acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió moderar expectativas sobre la reunión entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, Donald Trump.



El encuentro se llevará a cabo el viernes próximo en la Ciudad de Hamburgo, Alemania, y de éste, subrayó Videgaray Caso, es previsible que no se alcancen acuerdos y tampoco se resuelvan diferencias.



"Si bien ésta es una reunión importante, se deben moderar las expectativas sobre ella, ya que es previsible que no se alcancen grandes acuerdos ni se resuelvan diferencias sustantivas.



“Hay que ponerla en su justa dimensión y no tener expectativas que no se justifican”, expresó Luis Videgaray a través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Anticipó que no necesariamente será una reunión en la que existan acuerdos en todos los temas.



“Tenemos diferencias importantes con el gobierno del Presidente Trump, esto no es un secreto para nadie, así ha sido desde el principio”, subrayó.



El encuentro en Hamburgo entre los mandatarios Enrique Peña Nieto y Donald Trump se llevará a cabo en el marco del respeto y la cordialidad entre ambas naciones.



El encuentro se llevará a cabo la tarde del próximo viernes, hora de Hamburgo, y tendrá una duración de 30 minutos.



En ella se prevé que por México participen los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, respectivamente; así como el Coordinador de Asesores del Presidente Peña Nieto, Carlos Pérez Verdía; en tanto que por Estados Unidos se espera la participación de los Secretarios de Estado y de Comercio, Rex Tillerson y Wilbur Ross, respectivamente.



El canciller mexicano puntualizó que por el momento hay una fecha para posible visita de Estado entre México y Estados Unidos.