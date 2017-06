México solicitó extradición de Roberto Borge: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alberto Elías, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que ya se inició la solicitud de extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.El ex mandatario acusado de lavado de dinero fue detenido en Panamá anoche.El funcionario de la PGR comentó que Borge no ha declarado aún, de acuerdo con el sistema acusatorio de ese país.