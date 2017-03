Enfrenta dificultades sistema anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO()

Todavía no empieza a operar formalmente, y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya enfrenta dificultades.



Una de las siete sillas que lo conforman, la Fiscalía Anticorrupción, está vacante desde 2014, y podría estar vacía al menos hasta julio.



Otras dos, la del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deberán renovarse en los próximos meses, al concluir el periodo de sus actuales titulares, Ximena Puente y Juan Manuel Portal.



CUESTIONADOS



Y dos espacios más, el de la Secretaría de la Función Pública y el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son cuestionados por la sociedad civil, al tener como titulares a ex legisladores priistas: Arely Gómez y Carlos Chaurand.



Otro lugar corresponde a un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y la séptima silla al Comité de Participación Ciudadana, recientemente conformado.



Ante este panorama, Jacqueline Peschard, presidenta del comité ciudadano, pide no esperar resultados inmediatos, "peces gordos" ni golpes mediáticos.



SIN OFICINAS



El SNA tiene asignado un presupuesto inicial de 147 millones de pesos, pero aún no cuenta con oficinas ni estructura administrativa.