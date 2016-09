Confirma Giuliani que EPN dijo a Trump que no pagaría por muro

CIUDAD DE MÉXICO(Excélsior)

El candidato presidencial republicano Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron una reunión “muy buena” y “muy productiva”, y encontraron áreas de acuerdo, sostuvo hoy el ex alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani.Giuliani, quien viajó con Trump a México y participó en el encuentro celebrado en Los Pinos, confirmó que el presidente dijo a Trump que México no pagaría por el propuesto muro fronterizo.“La realidad es que tienen un desacuerdo sobre eso”, dijo en entrevista con CNN Pero “fue en su mayor parte una conversación muy buena, muy productiva... Con todos nuestros aliados vamos a tener áreas de acuerdo y desacuerdo y Donald Trump desplegó su habilidad de ser presidente”, añadió.Giuliani señaló que ambas partes habían fijado reglas para el encuentro realizado a invitación del presidente mexicano tanto para Trump, como para la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.“Una de las reglas era que no iban a discutir el pago del muro porque era algo en lo que no íbamos a estar de acuerdo, lo que queríamos era encontrar áreas de común acuerdo”, explicó.El ex alcalde neoyorquino indicó sin embargo que el presidente mexicano habló del tema del pago del muro en la mitad de una frase. “Y yo comenté: Eso no está a discusión”.De acuerdo con la versión de Giulini, tanto Trump como el presidente mexicano encontraron áreas de acuerdo.“Una de las interesantes es el comercio, México está sufriendo de los mismos problemas comerciales con China que Estados Unidos”, dijo Giuliani aludiendo a temas como el “dumping” y las violaciones a las reglas y regulaciones del comercio internacional.“Una de las cosas que nosotros dijimos es unirnos en una alianza entre Estados Unidos y México para ver si podemos fortalecernos en términos de buscar un comercio justo con China”, puntualizó.Giuliani dijo que también encontraron “terreno común” en inmigración porque México enfrenta también el problema de la inmigración desde Centroamérica.“Algunos se quedan en México creando un problema para ellos y mucha de la gente que viene desde la frontera con México no son mexicanos, son gente de esos países”, indicó.Cuestionado sobre la decisión de Trump de dar un mensaje de línea dura sobre migración en Arizona después de su viaje a México, Giuliani dijo que la mayor parte de la prensa ignoró el hecho de que Trump en realidad cambió su postura sobre la deportación de millones de indocumentados.Al respecto señaló que Trump dejó abierta la puerta para decidir caso por caso el futuro de millones de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido crímenes.“Lo que dijo en el discurso fue que después que hayamos asegurado la frontera y después que hayamos deportado a los criminales... sólo después de eso podemos ver a esto de manera racional, podemos ver todas las opciones y estar abiertos a todas las opciones”, sostuvo Giuliani.