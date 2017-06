AMLO acusa "descontón" del IEEM

(GH)

En un segundo reporte en video, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un "descontón" al estilo priista y Atlacomulco el resultado del conteo rápido que dio a conocer el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la noche de este domingo."Se acaba de dar a conocer una información del IEEM que no corresponde a la realidad, un supuesto conteo rápido en donde hay en términos precisos un empate y el IEEM le está dando ventaja de Del Mazo. Eso es un descontón al estilo priísta, Atlacomulco y no lo aceptamos", expresó.En un video de casi dos minutos adelantó que Morena no aceptará ningún tipo de fraude."Vamos a actuar de manera responsable porque no vamos a llamar a la confrontación", dijo. "Tenemos la razón, ganó la maestra Delfina y lo vamos a probar", acotó.Insistió que en las elecciones de gobernador en el Estado de México ganó la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer el resultado del conteo rápido, donde el candidato Alfredo del Mazo encabeza los resultados para la gubernatura en el Estado de México.Cabe mencionar que el instituto informó que a partir de las 21:00 horas se daría a conocer el resultado del conteo que maneja este sistema electoral, sin embargo, fue hasta las 21:50 horas que dio el anuncio.El primer lugar lo encabeza el PRI con el 32.75 % de votos en la mínima y un 33.59 en la máxima, y en segundo lugar queda Delfina Gómez, de Morena, que acumula 30.73% en la mínima y 31.53% en la máxima de votos.En el tercer puesto quedó el candidato Juan Zepeda, con 18.28% en la máxima del conteo.En los siguentes lugares quedaron los partidos PAN, con su candidata Josefina Vázquez, con 11.57% en la máxima de votos; Teresa Castell, independiente, con 2.27% de votos.El Conteo Rápido incluye datos de 1,347 casillas computadas, cifra que representa el 74% de la muestra. No se trata pues de resultados del PREP.Según las estimaciones del conteo rápido, la diferencia entre el candidato del PRI y la de Morena es “estadísticamente significativa” con dos puntos porcentuales.Esta es una tendencia, coincidieron representantes electorales del PRI, César Sánchez y Ricardo Moreno Bastida de Morena, los resultados reales se darán a conocer el próximo miércoles.En esta muestra del conteo rápido, se determinó una participación de entre el 53.3% al 54.1% de los más de 11 millones 300 mil ciudadanos de la lista nominal, informó el presidente consejero Pedro Zamudio Godínez, en un reporte emitido minutos antes de las 10 de la noche.El índice de confiabilidad de este conteo rápido tiene un nivel de confianza del 95%, al representar los resultados de 1347 casillas , que representan 74.1% de la muestra mil 818 casillas , que a su vez representan 10% de las 18 mil 605 casillas, cuyo resultado se conocerá el próximo miércoles.Josefina Vázquez Mota (PAN): 10.99% a 11.57%Alfredo del Mazo (PRI): 32.75% - 33.59%Juan Zepeda (PRD): 17.6% - 18.28%Óscar González (PT): 1.01% - 1.13%Delfina Gómez (MORENA): 30.73% - 31.53%