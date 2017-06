Elecciones del Edomex son "prueba" para el PRI

CIUDAD DE MÉXICO()

La fortaleza del partido gobernante se prueba hoy en las urnas durante los comicios en los que casi 20 millones de ciudadanos están convocados para elegir Gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, así como 212 alcaldías en Veracruz.El priismo tiene en las primeras dos entidades una especial prueba, donde siempre ha gobernado el PRI.Con un padrón de 11 millones 317 mil 686 electores, el Edomex, estado natal del Presidente de la República, tendrá según las encuestas previas una reñida competencia entre dos punteros, el priista Alfredo del Mazo y la morenista Delfina Gómez.En medio de acusaciones por dispendio gubernamental y guerra sucia en la propaganda electoral y en redes sociales, la preocupación central está en los municipios conurbados de Ecatepec, Tlalnepantla, Neza, Naucalpan y Atizapán, además de que se advierten riesgos de violencia en Chimalhuacán e Ixtapaluca.Ayer, el Instituto Electoral del Estado de México denunció ante la Fepade la difusión de volantes apócrifos escritos a nombre del órgano electoral con el objetivo de intimidar a los electores para que no salgan a votar.Luego de que cabezas de cerdo y cruces amanecieron afuera de la sede de Morena en Tlalnepantla, Horacio Duarte, presidente de Morena en la entidad, sostuvo que el PRI está desesperado porque va a perder y busca generar pánico entre la población para evitar que salga a votar.En Coahuila, la sombra del ex gobernador Humberto Moreira y el legado de la Administración de su hermano Rubén pesarán en una contienda que también se prevé cerrada entre el priista Miguel Ángel Riquelme y el panista Guillermo Anaya.En Nayarit, el proceso fue marcado por la detención en Estados Unidos del Fiscal estatal Édgar Veytia, quien fue acusado de traficar drogas a gran escala hacia ese país desde 2013.En Veracruz, 5 millones 578 mil 825 ciudadanos renovarán las 212 alcaldías a la sombra del ex gobernador Javier Duarte, acusado de desviar recursos públicos.En esta entidad, las campañas electorales estuvieron salpicadas de violencia e irregularidades.La Fiscalía de Veracruz abrió carpetas de investigación por tres homicidios y lesiones en distintas balaceras registradas en Amatlán, Mixtla de Altamirano y Catemaco en días previos a la jornada, además por el robo de boletas y la entrega de despensas para coaccionar el voto.