Fiscalía de Veracruz indaga supuestas fosas clandestinas

Integrantes de Brigadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportan el hallazgo de 75 puntos con restos óseos en la zona conocida como colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz.



La integrante del Colectivo Solecito, Lucía Díaz, dijo que apenas se han revisado ocho puntos, donde dijo, se han encontrado 28 cuerpos de personas.



La activista manifestó que si la tendencia es el hallazgo de tres cuerpos por cada fosa, entonces haciendo conjeturas se podrían hallar cuerpos de hasta 300 personas que perdieron la vida "de una manera infame".



"Esto no pudo haber sucedido sin la anuencia de las autoridades; que los legisladores hagan su trabajo y requieran a todas las autoridades que tienen algo que ver con esto, incluso al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita", demandó.



Opinó que el gobierno del estado debe tratar el tema de las despariciones y hallazgo de fosas clandestinas como una emergencia humanitaria, por lo cual pidió que se tomen muestras de ADN masivas para hallar a los desaparecidos.



El fiscal de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, Rosario Zamora González, confirmó que hasta la fecha han sido explorados "75 puntos" de los cuales se han procesado ocho, cuyos hallazgos han sido entregados oportunamente a la Policía Científica de la Policía Federal.



"No se puede hablar en este momento de algún número de cuerpos localizados pues sería irresponsable, dijo



Explicó que en cuanto se tengan los resultados por parte de Policía Científica para determinar su origen, se procederá en su caso al respectivo proceso de identificación y ya en ese punto se podrá hablar de cifras "no antes".



Reiteró que esta es una causa común con los familiares de personas desaparecidas que han conformado diferentes colectivos y esa causa es la localización de sus seres queridos.



La Fiscalía General del Estado -dijo- no tiene ningún interés en ocultar información, por el contrario, pues es la obligación nuestra de investigar y esclarecer los hechos, estos ejercicios con la sociedad civil que transparentan las actuaciones de la FGE son de ayuda invaluable.