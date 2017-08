Trump arremetió contra Peña por narcotráfico y déficit comercial: TWP

WASHINGTON D.C. (GH)

Donald Trump arremetió contra Enrique Peña Nieto por el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México y sobre el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos, según una conversación entre los dos mandatarios a la que The Washington Post tuvo acceso."Tenemos un problema masivo de drogas donde los niños se están convirtiendo en adictos porque los narcóticos se venden más barato que los dulces", dijo Trump."Gané New Hampshire porque New Hampshire es una guarida infestada de drogas".Trump ganó la primaria republicana en New Hampshire, pero Hillary Clinton ganó el estado en las elecciones generales.Describió a los líderes mexicanos de los cárteles de las drogas como "hombres muy duros" y prometió apoyo militar de Estados Unidos, diciendo que "tal vez sus militares les teman, pero nuestros militares no".Peña Nieto respondió diciendo que el tráfico de drogas en México está "en gran medida respaldado por las cantidades ilícitas de dinero y armas procedentes de Estados Unidos".Trump también amenazó con imponer aranceles de hasta un 35 por ciento a las importaciones procedentes de México, diciendo que como presidente le habían dado "tremendos poderes fiscales para el comercio", aunque las tarifas las determina principalmente del Congreso.A pesar de la fricción, Trump en otros momentos trató de hablar dulcemente a Peña Nieto, diciéndole que "tú y yo seremos siempre amigos", y que si pudieran resolver sus disputas sobre la frontera y el comercio, "casi llegaremos a ser los padres de nuestras naciones".