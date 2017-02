Aplazar gasolinazo no cambia el malestar social: Concanaco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El aplazar hasta el 18 de febrero el gasolinazo es una decisión prudente, aunque no modificará el malestar social, aseveró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentiés.“Es una decisión prudente que tiende a distender la presión social que existe en este momento. Y, más que el impacto económico, hay impacto sicológico de malestar. Me parece inteligente este movimiento”, expuso.Consideró que posiblemente el secretario de Hacienda, José Antonio Meade , aplazó el segundo gasolinazo porque podría estar observando una caída del precio del petróleo o la recuperación del peso frente al dólar, lo que implicaría que en dos semanas no se vean cambios tan fuertes.