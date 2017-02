Trump urge a negociar Tlcan; hasta mayo: SE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su interés de acelerar las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan); sin embargo, la Secretaría de Economía (SE) informó que la negociación será a partir de mayo próximo.Durante un encuentro con legisladores republicanos y demócratas en la Oficina Oval, el magnate dijo estar preocupado sobre el tema.“Estoy muy preocupado por el Tlcan (Nafta, por sus siglas en inglés)”, dijo. “Quiero cambiarlo, no me importa si es una renovación o un nuevo Tlcan.“Me gustaría acelerarlo si es posible. Ustedes son las personas que pueden hacerlo”, señaló a los legisladores.“Estamos trabajando duro y será pronto, tan pronto como tengamos el visto bueno. Tenemos el periodo de 90 días para analizarlo”, dijo Trump.En el encuentro, el presidente señaló que Wilbur Ross, su nominado para el Departamento de Comercio y quien estuvo presente en la reunión, va a liderar las negociaciones del tratado.Sin embargo, Ross —de 79 años de edad— primero debe ser confirmado en el cargo por el Senado.Un portavoz de la Casa Blanca dijo que “el presidente [Trump] ha hablado muchas veces sobre el Tlcan. Ha convertido en prioridad el negociar un mejor plan; necesita su equipo en [el Departamento de] Comercio para implementarlo”.Primero la consulta: Economía.Pese a que Donald Trump quiere acelerar el proceso de renegociación del Tlcan, la Secretaría de Economía informó que tanto México como Estados Unidos tienen un periodo de consultas que va a tomar 90 días, por lo que será a partir de mayo cuando ambas partes estén listas para dialogar.Las consultas iniciaron el 1 de febrero, con el fin de preparar consensos con el sector empresarial e iniciar la renegociación. Por tratarse de un asunto con extensión de 90 días será en mayo cuando se tengan las conclusiones, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.Expuso que en Estados Unidos se va a realizar el mismo proceso de consultas, y agregó que México va a estar listo cuando las contrapartes estén preparadas para las negociaciones.IP seguirá diálogo con gobierno. Aun cuando el presidente estadounidense declaró las intenciones de acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el sector empresarial seguirá el diálogo con el gobierno. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, dijo que se van a sentar con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , y de Economía, Ildefonso Guajardo, para que “nos digan en qué van a consistir las consultas”.Dijo que están revisando las fortalezas y debilidades de cada sector. “Lo tenemos todo mapeado, por sectores económicos y ramas. Sector industrial, agropecuario y los subsectores de cada uno de ellos”.Expuso que, además, hay reuniones con las cúpulas empresariales mexicanas y sus contrapartes estadounidenses como la US Chamber of Commerce, la National Association of Manufacturers y la Business Round Table, esta última similar al Consejo Mexicano de Negocios.Revisan sector agropecuario. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que se preparan para hacer la revisión de los beneficios, ventajas, obstáculos y desafíos en el sector agropecuario.“Tenemos 90 días del periodo de consultas para revisar cada una de las fracciones arancelarias, para hacer un diagnóstico y llegar a la renegociación del TLCAN”, afirmó al término de su toma de protesta.En realidad el diálogo entre el sector privado y la Secretaría de Economía en torno a los escenarios que se presentarían por una eventual renegociación del Tlcan se ha dado desde el año pasado, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes.