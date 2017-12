AMLO plantea analizar amnistía a líderes del narco para garantizar la paz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, no descartó la posibilidad de ofrecerle amnistía a los líderes de los cárteles con tal de que se termine la violencia y así garantizar la paz en el País.



Durante su tercer día de gira de trabajo por Guerrero, López Obrador estuvo en el municipio de Quechultenango, señalado por ser el bastión de "Los Ardillos", una de las bandas más violentas que operan en el estado.



Durante un mitin, informó que en ese municipio ninguno de los militantes de Morena quiere ser el candidato a la alcaldía por temor a la violencia.



El dirigente de Morena dijo que está convenciendo a los militantes para que participen. “Tenemos que participar, que cambie esto, estamos animando a la compañera y estoy seguro que vamos, sea hombre o mujer, vamos adelante, el que nada debe nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", dijo.



La noche del 23 de noviembre, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Quechultenango y aspirante a la alcaldía, Armando Arturo López Solano, fue asesinado a balazos en la cabecera de dicho municipio.



En entrevista, López Obrador criticó la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno federal y adelantó, que si gana la presidencia de la República el próximo año, va a explorar todas las posibilidades para que se garantice la paz y la tranquilidad en el país.



Entre ellas, dijo, no descarta ofrecer amnistía, incluso a los líderes de las bandas criminales, así como exigir al gobierno de Estados Unidos que implemente programas para reducir el consumo de drogas de sus habitantes.



“Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles de que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país (…). Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, destacó.



¿La amnistía sería para los líderes de los cárteles?, preguntó un reportero.



"Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad", añadió.