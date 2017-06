México permite escrutinio internacional, a diferencia de Venezuela:SRE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Relaciones Exteriores reviró a las descalificaciones hechas contra el gobierno de México por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, al señalar que México reconoce de forma abierta al mundo que tiene problemas en materia de pobreza, desigualdad, violencia y violaciones a los derechos humanos, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno mexicano reaccionó a la serie de descalificaciones que la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tenido con México.“Las descalificaciones de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, no son nuevas. Este tipo de reacciones demuestran que lo que dice México es importante, que nuestro país tiene un peso real en la región”, expuso la Cancillería mexicana a través de una tarjeta informativa.Aseveró que México no responderá a calificativos y tampoco cambiará su postura ante la situación en Venezuela.La Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó a cuestionar a México por su posición en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la situación que se vive en ese país.México, al lado de una decena de países latinoamericanos, ha pedido que se lleven a cabo elecciones en Venezuela, que se liberen a los presos políticos y que se suspenda la Asamblea Nacional Constituyente que pretende realizar una nueva Constitución.A través de sus redes sociales, Delcy Rodríguez ha difundido descalificaciones en contra de México y del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.“Lamentable que el Gobierno de México agreda a pueblos latinoamericanos y viole grave y masivamente los derechos de su propio pueblo.“México es hoy uno de los países más desiguales de nuestra región, comprometiendo seriamente el buen funcionamiento de la democracia”, escribió Rodríguez en distintos mensajes.En otro mensaje retó al canciller Videgaray a debatir en el marco de la próxima reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a celebrarse en Cancún, México.“La posición de México es firme, clara y está basada en principios y en una preocupación genuina sobre la grave realidad en Venezuela”, señaló Relaciones Exteriores de México.Venezuela ha cuestionado sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.A ello, el gobierno mexicano respondió que en este caso existe el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se tiene un mecanismo de visitas de relatores 2 veces al año, lo que permite que la comunidad internacional coadyuve con las autoridades mexicanas y la sociedad civil para llegar a la conclusión de lo ocurrido.“En contraste, Venezuela no ha recibido una visita de la CIDH desde 2004, año desde el cual se le han solicitado en diversas ocasiones”, expuso.“Si México estuviera viviendo una situación igual de dolorosa y difícil como la de Venezuela, sería inexplicable para los mexicanos que la comunidad internacional se mantuviera indiferente.“Por ello, México no va a ser indiferente y actuará siempre por la vía diplomática, con respeto a la soberanía y la libre autodeterminación”, aseveró.