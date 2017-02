¿Por qué el gobierno no anunciará otro gasolinazo este viernes?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno federal no aplicará otro gasolinazo el sábado porque las condiciones técnicas no lo ameritan.



Este viernes termina la primera fase de la liberalización de precios de los combustibles que había programado la Secretaría de Hacienda para este año.



"Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinaran de manera diaria", indicó la dependencia en un comunicado del 27 de diciembre pasado.



Hasta hoy, los precios al público de los combustibles en México aún no se determinan bajo condiciones de mercado, sino que Hacienda se encarga de establecerlos considerando la cotización de la referencia internacional de los energéticos.



El precio de referencia de las gasolinas precisamente impide otro gasolinazo, así como otros componentes importantes que incluye la fórmula para determinar los precios al público, como el tipo de cambio peso-dólar y la cotización del petróleo.



El primer componente considera los precios de referencia internacional de cada combustible, es decir, el costo de adquirir gasolinas en Estados Unidos.



El precio promedio de la gasolina similar a la Magna bajó tres centavos de dólar en ese país durante enero y finalizó en 2.224 unidades por galón, de acuerdo con información de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos.



Si bien la cotización de referencia utilizada en la fórmula es la de los mercados de la costa del golfo de la Unión Americana, ésta subió menos de un centavo de dólar en enero, a 2.096 unidades por galón.



La segunda principal variable es el tipo de cambio FIX promedio, que pasó de 20.62 pesos por dólar a finales del año pasado, a 20.58 unidades ayer, una apreciación de 0.2% (cuatro centavos).



El tercer principal componente del precio de las gasolinas es la cotización promedio del petróleo mexicano de exportación, que finalizó ayer a 45.60 dólares por barril, una disminución de 1.5% (70 centavos) con respecto al cierre de 2016.



Actualmente, la gasolina Magna cuesta en promedio 15.99 pesos por litro en territorio mexicano, mientras que el precio de la Premium asciende a 17.79 pesos y el diesel, 17.05; se trata de los precios más caros en la historia.