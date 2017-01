Hijo de Padrés se queda sin amparo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jaime Alan Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, perdió la posibilidad de obtener un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera existir a su nombre.El juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal ubicado en la Ciudad de México decidió sobreseer el juicio de amparo promovido por el hijo del ex funcionario, debido a que las autoridades responsables, entre ellas los jueces federales de procesos penales en la Ciudad de México, negaron la existencia de una orden para capturarlo.El pasado jueves 29 de diciembre, el juez de amparo publicó en el expediente número 1028/2016 la sentencia definitiva, en la que determinó declarar el juicio sin materia debido a la inexistencia del acto que estaba siendo reclamado.Inicialmente, el juez otorgó la suspensión provisional de la ejecución de la captura del hijo del ex gobernador de Sonora mediante el pago de una garantía de 44 mil pesos.El Universal informó que en la audiencia incidental, el juez Cuarto de Distrito decidió negar esta medida de manera definitiva.Jaime Alán Padrés Dagnino se encuentra en libertad por el momento y con el juicio de garantías que promovía buscaba protegerse de que las autoridades intenten aprehenderlo como parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la administración de su padre Guillermo Padrés Elías, ex gobernador del estado de Sonora, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.En consecuencia, de librarse orden de captura en su contra, las autoridades pueden ejecutarla, debido a que hasta el momento no hay ninguna otra medida que lo proteja de ello.Actualmente, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, permanece en el área de observación y clasificación del Reclusorio Oriente, luego de entregarse ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales para enfrentar los cargos que le imputa la Procuraduría General de la República, el pasado 10 de noviembre.Ese mismo día, su hijo Guillermo Padrés Dagnino fue detenido y se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, ubicado en el Estado de México.Derivado de la misma indagatoria, la Procuraduría General de la República busca a otras 11 personas ex colaboradores cercanos a Padrés Elías y las cuentas bancarias de sus familiares, incluyendo a su esposa e hijos, fueron congeladas.Contra Padrés Elías y su hijo Guillermo Padrés Dagnino ya existen autos de formal prisión, pues sus procesos se están llevando en el anterior sistema.Padrés Elías promovió dos amparos contra los dos autos que lo sujetan formalmente a proceso, mismos que aún se encuentran en trámite.