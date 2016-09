Tras visita, Peña ve amenaza en Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los postulados de Donald Trump pueden representar una amenaza para México, y no está dispuesto a quedarse cruzado de brazos. “Lo que me importa es encarar el problema, es hacerle frente a lo que pueda representar un riesgo y una amenaza para México”, afirmó la noche de ayer, tras reunirse por la tarde en Los Pinos con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.“Estoy consciente de la indignación y la comparto, los señalamientos que han indignado a los mexicanos, se los hice notar al señor Trump. Los mexicanos merecen el respeto de todos”, precisó el mandatario en entrevista con Denise Maerker.Consideró que en el mensaje del candidato aprecia un cambio de tono en distintos temas, como en el caso del Tratado de Libre Comercio, al cual ahora sólo planteó ajustes.El republicano, quien dijo que el tema del muro en la frontera México-Estados Unidos no se abordó, admitió que sí se habló de él, pero no se estableció quién lo pagaría, eso lo prevé, indicó, para otra reunión.Pero por la noche, en Phoenix, Arizona, Trump recalcó su decisión de construir un muro “impenetrable, físico, alto, poderoso, hermoso”, en la frontera, que será pagado “100%” por México, aunque los mexicanos “aún no lo saben”, enfatizó.Peña Nieto aseguró vía Twitter: “Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro”.