Muro sí va: Trump; Peña dice que México no lo pagará

CIUDAD DE MÉXICO()

"Vamos a construir una enorme muralla en la frontera Sur", reiteró el candidato republicano Donald Trump en el discurso que dio ayer en Arizona, apenas unas horas después de su reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto "Y México va a tener que pagar por él, 100%; no lo saben todavía, pero así va a ser", afirmó el magnate.Luego de su reunión en la Ciudad de México, en un mensaje Trump defendió frente al Presidente de México el derecho de su país de construir un muro en la frontera con México, aunque dijo que no hablaron sobre quién debería de pagarlo.Y aunque Peña Niego no hizo referencia alguna al tema en ese momento, tuiteó horas después: "Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro’’.Tras la reunión diversos líderes de opinión, empresarios y dirigentes de partidos expresaron su rechazo a la visita del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.Tras la visita del candidato republicano Donald Trump a México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que fue "enfático" en señalarle que nuestro país no pagará por un muro fronterizo entre ambas naciones.En entrevista con Denise Maerker para Televisa, el mandatario reconoció que "el pueblo de México se sintió agraviado por varios de sus pronunciamientos".Visita no compensa un año de insultos: Hillary ClintonWASHINGTON, D.C.- La candidata demócrata Hillary Clinton dijo que no basta un viaje relámpago al país vecino para compensar “un año de insultos e insinuaciones”.Clinton afirmó en la convención anual de la Legión Americana, una organización de veteranos de guerra, que los votantes necesitan tener la certeza de que pueden contar con uno.Eso “sin duda requiere mucho más que tratar de compensar un año de insultos e insinuaciones con una visita de unas pocas horas a nuestros vecinos y después regresar a casa”.“No es manera de hacer las cosas”, aseguró la candidata demócrata.