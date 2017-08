Abre SFP procedimientos contra 3 funcionarios de SCT por Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La SFP informó que investigan a tres servidores de la SCT por su probable “responsabilidad administrativa” en el caso del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, y que cobró la vida de dos personas el pasado 12 de julio.



La SFP, que dirige Arely Gómez, señaló que al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención de las comunicaciones que advertían riesgos por la obra, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó la probable responsabilidad de tres funcionarios de la SCT, quienes ya han sido notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario.



Empero, explicó la dependencia, en respeto al principio de presunción de inocencia, no se hacen públicos sus nombres y cargos.



“Dichos procedimientos no excluyen otras líneas de acción relacionadas con servidores públicos federales, las cuales habrán de agotarse en el transcurso de la investigación. Tampoco excluye posibles responsabilidades de servidores públicos del orden estatal y municipal, que en su caso, serán investigadas por las autoridades competentes”.



La Función Pública dijo que la investigación también incluye los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con el Paso Exprés de Cuernavaca.



Así como los contratos entre la Administración Pública Federal y las empresas relacionadas con el Paso Exprés.



Indicó que a partir del inicio del expediente de investigación, se han realizado inspecciones en el lugar de los hechos y se ha recabado documentación relacionada con el Paso Exprés.



Se cuenta con comunicaciones enviadas por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, relacionadas con posibles riesgos de la obra. "Al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó la probable responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes ya han sido notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario".



Detalló que también está en curso auditoría a la obra del Paso Exprés de Cuernavaca y que entre la a información solicitada se incluye la documentación de la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas; los Estudios de Mecánica de Suelos; el Proyecto Ejecutivo, y las Bitácoras de Obra.



Entre los propósitos de la auditoría, indicó que está la revisión de los procesos de contratación de las empresas del consorcio constructor Aldesa-Epccor que realizó la obra; que la calidad de los trabajos cumpla con los alcances contractuales, conforme a la normatividad aplicable, y las acciones realizadas por las empresas encargadas de la construcción y supervisión de la obra.



Resaltó que la investigación también incluye los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con el Paso Exprés de Cuernavaca.



“A partir de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) hechas por la ASF, correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la SFP investiga si las modificaciones al proyecto de la obra contaron con la autorización de la unidad administrativa competente, y asimismo lleva a cabo una revisión de obra pagada no ejecutada”.



Indicó que también se revisan los contratos celebrados entre la Administración Pública Federal y las empresas relacionadas con la obra del Paso Exprés de Cuernavaca.



A través de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, la SFP ha iniciado la recopilación de información relacionada con todos los contratos celebrados por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y las empresas que participaron en la construcción y supervisión del Paso Exprés de Cuernavaca, para determinar las acciones procedentes conforme a derecho.