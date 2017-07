"Pierden" estados 17 mil millones

CIUDAD DE MÉXICO()

Los estados no han podido justificar 17 mil 864.4 millones de pesos del erario, informó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Al entregar el primer informe individual de auditorías de la Cuenta Pública 2016, el Auditor Juan Manuel Portal expuso que las entidades federativas no comprobaron debidamente 19 mil 504.4 millones de pesos.



Al ser requeridos por la ASF, devolvieron mil 640 millones de pesos.



"De los resultados observados", destacó Portal, "llevamos recuperados más de mil 640 millones de pesos. Ahorita, a junio, hay mil 640 millones de pesos recuperados, acumulado a 2016".



Al monto del gasto no comprobado, se suman 6 mil 390.3 millones de pesos, que fueron observados por la Auditoría como subejercicios, es decir, dinero que estaba presupuestado y no fue utilizado en el tiempo que estaba establecido.