Queda indefinida veda pesquera por vaquita marina

CIUDAD DE MÉXICO()

La veda pesquera en el Alto Golfo de California para proteger a la vaquita marina y a la totoaba se amplió por un mes más, informó ayer la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).La restricción para el uso de redes de enmalle en la pesca comercial, que venció ayer, permanecerá hasta contar con redes sustentables que protejan a dichas especies en peligro de extinción, agregó la dependencia."El próximo mes de junio esta restricción se va a mantener con la respectiva compensación, y lo haremos hasta que no tengamos una alternativa viable...", dijo José Calzada,titular de Sagarpa.durante la reunión del Comité de Operaciones Interinstitucionales para la Atención Integral del Alto Golfo de California.Para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la veda no es suficiente para proteger a la especie endémica de México, ya que el Gobierno mexicano no ha podido frenar la pesca ilegal con redes de enmalle, donde las vaquitas quedan atrapadas por accidente.En tanto, líderes pesqueros de San Felipe, Baja California, señalaron que Conapesca e Inapesca se han tardado en entregar un arte de pesca eficiente para desarrollar la actividad en el Alto Golfo de California.