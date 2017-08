Juez federal bloquea ley de "ciudades santuario" en Texas

AUSTIN, Texas(AP )

Un juez federal bloqueó el miércoles temporalmente gran parte de la nueva ley de “ciudades santuario” de Texas que le permite a la policía preguntar el estatus migratorio de una persona durante interacciones de rutina, tales como detenciones de tránsito.



Los detractores entablaron una demanda, y el fallo del juez Orlando García, de San Antonio, evita que entre en vigor el viernes y permite que proceda la querella.



Los conservadores afirman que las medidas contra la inmigración ilegal se apegan a la ley.



De acuerdo con la nueva ley, Texas podría multar a policías y condados que no cumplan con las solicitudes de las autoridades migratorias para retener por más tiempo a personas que fueron encarceladas por delitos no relacionados con asuntos migratorios, para su posible deportación.



También posibilita que los jefes de policía sean destituidos y enfrenten cargos penales por no cumplir con las solicitudes federales de retención.