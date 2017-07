Padres que paguen por cruzar a sus hijos a EU serán detenidos

SAN FRANCISCO, EU(AP )

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes que comenzará a arrestar a los padres y otros familiares que hayan contratado a contrabandistas para traer a sus hijos a Estados Unidos, una medida que ha estremecido a las comunidades inmigrantes del país.



La iniciativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) es una nueva muestra del endurecimiento de las políticas de inmigración desde que Trump asumió la presidencia.



El gobierno afirma que la medida tiene como propósito desmantelar las redes de contrabando de personas e incluye la detención de quienes paguen a coyotes para que traigan a menores a Estados Unidos.



La iniciativa contrasta con las políticas del gobierno de Barack Obama, en cuyo periodo decenas de miles de menores llegaron a Estados Unidos porque huían de la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador.



Los menores son entregados después a “patrocinadores”, casi siempre padres, parientes cercanos o amigos, que los cuidan mientras los chicos asisten a la escuela y su caso se resuelve en las cortes de inmigración.



El gobierno afirma que ahora tiene planeado arrestar a los patrocinadores.



“El ICE tiene como propósito desmantelar de principio a fin los mecanismos ilícitos que utilizan las organizaciones delictivas transnacionales y los facilitadores del tráfico de personas”, dijo la portavoz del ICE, Sarah Rodriguez. “Los patrocinadores que han puesto directamente en peligro a los menores al encomendárselos a organizaciones delictivas violentas deberán rendir cuentas”.



Los funcionarios del ICE no respondieron el viernes a las solicitudes de que dieran detalles sobre el número de patrocinadores que podrían ser afectados o que ya hayan sido arrestados, o los cargos que les serían imputados.



Algunos grupos defensores de los inmigrantes dijeron que ya investigan los posibles arrestos de 12 patrocinadores en Texas, Pensilvania, Nueva York y Virginia.



El viernes, funcionarios del ICE dijeron a una mujer salvadoreña que patrocinó a sus hijos de 11 y 12 años en Texas que podría enfrentar cargos penales por traerlos a Estados Unidos, según la compañía contratista federal Servicio Luterano de Inmigración y Refugio.



Los funcionarios del ICE dijeron a la mujer que consiguieron la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), la cual había detenido a los menores hace unos días antes de que comenzaran el papeleo para que los entregaran a su madre, señaló el contratista.



"Arrestar a aquellos que se ofrecen a patrocinar a menores que hayan llegado solos en lo que dura el proceso migratorio, a menudo padres, es inconcebiblemente cruel", dijo Wendy Young, presidente de Kids in Need of Defense, una organización sin fines de lucro que en los últimos ocho años ha facilitado abogados a miles de niños y niñas inmigrantes. "Sin nadie que los cuide, muchos de estos niños languidecerán en costosos centros de detención o serán enviados a casas de acogida que generarán un gran gasto a los estados".



La inmigración ilegal fue uno de los principales temas en la campaña presidencial de Trump, quien pretende cumplir sus promesas de candidato de detener a las personas que vivan sin permiso en Estados Unidos.