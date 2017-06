Nueva York: Reportan varias víctimas tras tiroteo

NUEVA YORK, EU(AP)

BREAKING: Gunman opens fire in New York hospital – several injured as police hunt shooter https://t.co/tm6jwsLRFS pic.twitter.com/8v7TSN0TWD — witsnews (@witsnewsdotcom) 30 de junio de 2017

'At least two people' shot by gunman in New York hospital https://t.co/vm2liiQzO1 — The Evening Times (@TheEveningTimes) 30 de junio de 2017

UPDATE: Police said the suspect is dead after shooting 5 people in a New York hospital. https://t.co/aUZ0c5CRXM — WTHR.com (@WTHRcom) 30 de junio de 2017

Al menos una persona fue asesinada este viernes en un hospital del Bronx, dijeron a NBC News varias autoridades de Nueva York.El hombre armado mencionaron que vestía como un médico y abrió fuego.La policía también dice que al menos dos personas han recibido un disparo.El tiroteo en el Bronx Lebanon Hospital Center fue reportado a las 15:00 horas, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.El hospital está cerrado, mencionó una fuente a NBC New York.El NYPD y el Departamento de Bomberos están respondiendo al incidente, ya que ha habido una alerta de humo en el hospital.El hospital, de 120 años, tiene aproximadamente mil camas repartidas entre múltiples unidades. Su sala de emergencia está entre las más concurridas de la ciudad de Nueva York.Además está a una milla y media al Norte del Yankee Stadium.