Demócratas inventaron la intromisión rusa en EU, dice Putin

MOSCÚ, Rusia(AP )

El presidente ruso Vladimir Putin refutó las acusaciones de que su país se entrometió en los comicios presidenciales de Estados Unidos del año pasado, y describió esos señalamientos como “ficción” de los demócratas para desviar la culpa de su derrota.En una entrevista publicada el martes en el periódico francés Le Figaro, Putin negó que Rusia haya tenido relación con el hackeo y difusión de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata cuyo contenido puso en vergüenza al equipo de campaña de Hillary Clinton.Las aseveraciones de la intromisión rusa fueron impulsadas por el “deseo de quienes perdieron los comicios estadounidenses de mejorar su imagen”, señaló Putin en la entrevista grabada durante su visita del lunes a Francia.“Quieren explicarse a ellos mismos y mostrar a otros que ellos no tuvieron nada que ver, que su política era la correcta, que todo lo hicieron bien, pero que alguien del exterior les jugó sucio”, afirmó. “No es así. Simplemente perdieron y deben reconocerlo”.“Las personas derrotadas en la votación odian reconocer que en verdad perdieron porque la persona que ganó tuvo más cercanía con la gente y una mejor comprensión de lo que la gente quería”, afirmó Putin.Las esperanzas de Rusia de una nueva distensión con el gobierno de Donald Trump se han enfriado debido a las investigaciones del Congreso y el FBI sobre los vínculos del equipo de campaña del mandatario con Rusia.“Rusia jamás ha estado involucrada en eso, no lo necesitamos y carece de sentido hacerlo”, señaló. “Presidentes vienen y presidentes van, pero las políticas no cambian. ¿Saben por qué? Porque el poder de la burocracia es muy fuerte”.El gobernante ruso afirmó que coincidía con Trump en que cualquiera podría estar detrás de los hackeos contra los demócratas.“Quizá alguien que estaba en su cama inventó algo o tal vez alguien insertó deliberadamente una USB con la firma de un ciudadano ruso o cualquier otra cosa”, señaló Putin. “Todo es posible en este mundo virtual”.