TLCAN no provocó salida masiva de empleos de EU: Merrill Lynch

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no provocó la salida masiva de empleos fuera de Estados Unidos y que esta situación favoreciera a México, ya que nuestro país es uno de los principales compradores de exportaciones estadounidenses, lo cual ha beneficiado a las empresas norteamericanas, dijo el Bank of America Merrill Lynch (BofAML).



En el texto “Negociar el TLCAN”, la firma explicó que las exportaciones desde Estados Unidos a México aumentaron de 42 mil millones de dólares en 1993 a 236 mil millones de dólares en 2015, con lo cual nuestro país es el segundo comprador más importante de productos estadounidenses después de Canadá.



“México y Canadá compraron más de 500 mil millones de dólares en bienes de Estados Unidos en 2015, mientras que China adquirió solamente 116 mil millones de dólares. La producción de aquellas exportaciones le da trabajo a los norteamericanos, por lo que el TLCAN ayuda hasta desde una perspectiva mercantilista”, dijo el economista en jefe del Bank Of America, Carlos Capistrán.



El texto recalcó que el fuerte déficit comercial de Estados Unidos se debe a la decisión de los estadounidenses de adelantar su consumo futuro tomando prestado de otros países, más que por el TLCAN.



“Desde una perspectiva más fundamental, el aumento del déficit comercial de Estados Unidos está relacionado con la reducción de las tasas de interés globales”, añadió BofAML.



En ese sentido, explicó que el fuerte aumento en el déficit de Estados Unidos ocurrió después que China se abrió al comercio global, no después del TLCAN.



“El déficit comercial de Estados Unidos con China, representa casi la mitad del déficit de Estados Unidos con el mundo, mientras el déficit con México representa solamente 7.6%. Los socios del TLCAN representan solamente el 10% del déficit comercial de Estados Unidos”, comentó.



BofAML detalló que el déficit de Estados Unidos con China aumentó 361 mil millones de dólares de 1993 a 2015, mientras que el déficit de México aumentó 60 mil millones de dólares en el mismo periodo.



Para la firma, la aplicación de medidas proteccionistas en la región del TLCAN afectarían la creación de empleos.



“Las medidas proteccionistas dentro de la región del TLCAN podrían contribuir a menores flujos comerciales brutos, pero no a un menor déficit comercial de Estados Unidos con el mundo y reducirían la innovación y por lo tanto el crecimiento a largo plazo, lastimando las perspectivas y la creación de empleo de la región”, añadió.