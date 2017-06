EU emite nuevos criterios de visa para 6 naciones musulmanas

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno del presidente Donald Trump estableció el miércoles nuevos lineamientos para solicitantes de visa de seis naciones musulmanas y para todos los refugiados, y ahora se exigirá que cuenten con un vínculo familiar “cercano” o empresarial a Estados Unidos.



La medida llega después de que la Corte Suprema restableció parcialmente el decreto de Trump que había sido ampliamente criticado al ser considerado como una prohibición a la admisión de musulmanes.



Las nuevas directrices que fueron enviadas a embajadas y consulados estadounidenses señalan que los solicitantes de los seis países afectados deben demostrar una relación con un pariente, un cónyuge, niño, hijo o hija adulto, yerno, nuera o hermano en Estados Unidos.

Esto según un cablegrama del Departamento de Estado que fue obtenido por The Associated Press.



Los abuelos, nietos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas, prometidos u otros miembros de la familia ampliada no son considerados como relaciones cercanas.