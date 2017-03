Reforma migratoria en EU es posible, dice Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente, Donald Trump, dijo el martes que ve posible una reforma migratoria y que republicanos y demócratas pueden trabajar juntos para alcanzar esa meta tras décadas de esfuerzos infructuosos.



Trump indicó que la reforma legislativa debe tener como guía el mejorar los salarios de los estadounidenses, reforzar la seguridad nacional y restaurar un respeto por las leyes.



"Si estamos guiados por el bienestar de los ciudadanos estadounidenses entonces creo que republicanos y demócratas pueden trabajar juntos para alcanzar una meta que ha eludido a nuestro país durante décadas", indicó.



Durante su primera alocución al Congreso, el mandatario no adelantó cuáles medidas tiene en mente para resolver el estatus de los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.



Horas antes de pronunciar su discurso, Trump dijo a presentadores televisivos que está dispuesto a considerar una reforma a las leyes migratorias que permita la legalización de numerosas personas que residen en Estados Unidos sin autorización.



Una persona al tanto de la conversación y que solicitó el anonimato por no estar autorizada a conversar con periodistas, señaló que Trump aseguró estar dispuesto a conceder la naturalización de los "dreamers", como se les conoce a las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.



Agregó que "el momento es apropiado" para un proyecto de ley siempre que haya un "mutuo acuerdo" de ambas partes.



Durante su alocución ante el Congreso, el mandatario agregó que buscará darle énfasis a las aptitudes profesionales de los inmigrantes, porque eso "ayudará a familias en dificultades, incluyendo a las familias inmigrantes, a ingresar a la clase media".



Desde su llegada en enero a la Casa Blanca, Trump ordenó intensificar las deportaciones de inmigrantes no autorizados, negar fondos federales a los gobiernos locales que rehúsen cooperar con autoridades migratorias y construir un muro a lo largo de la frontera con México.