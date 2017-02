Trump, abierto a ley que permita a muchos migrantes en EU: CNN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar abierto a una iniciativa de ley que permita a los migrantes indocumentados, obtener un estatus legal, pero no la ciudadanía estadounidense dijo un alto funcionario de la administración diversos presentadores de las cadenas CNN , NBC y Fox que sostuvieron una comida con el magnate.El magnate vislumbraría una ley que permitiera a los indocumentados que no sean criminales violentos o una amenaza seria a la seguridad, permanecer en el país norteamericano, tener un empleo y pagar impuestos sin tener que preocuparse de ser deportados.El presidente está ansioso por aprobar una ley migratoria, señaló el funcionario, y está pensando en añadir el tema al discurso que dará esta noche ante el Congreso. De cualquier forma, desea que se apruebe una ley de migración durante su primer año. El tema de reforzar las leyes actuales de migración ya está en el discurso, señaló la fuente.El presidente cree que el país está ahora en una posición en la que se puede aprobar una legislación en materia de inmigración, pero con la necesidad de “suavizar ambos bandos. Tiene que haber un consenso”, señaló el funcionario.Un camino a la ciudadanía para indocumentados no sería parte de la visión de Trump para este acuerdo, con la posible excepción de los 'dreamers', jóvenes que llegaron ilegalmente a EU siendo menores de edad. De acuerdo con la fuente, Trump no ve este proyecto de ley como algo que necesariamente trastornaría sus fundamentos, ya que ambas partes tendrían que comprometerse.“Tiene que ser una negociación”, dijo el funcionario al señalar que la ley podría, en teoría, hacer feliz tanto a la “derecha” como a la “izquierda”.