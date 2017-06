Llega Javier Duarte a audiencia para su extradición a México

GUATEMALA(SUN)

Bajo fuertes medidas de seguridad policial y penitenciaria, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó hoy a las 12:06 hora local (13:06 hora del centro de México) a la Torre de Tribunales de Guatemala para enfrentar una audiencia de extradición a México por abuso de autoridad y otros cinco presuntos delitos.



"Aquí estoy", dijo Duarte al ser abordado. El ex gobernador luce una tupida barba negra.



Procedente de Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta ciudad, en la que permanece recluido desde la madrugada del 16 de abril, Duarte tiene agendada a las 12:00 horas, tiempo local, una vista judicial ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.



Duarte fue capturado de manera provisional con fines de extradición a solicitud de México el 15 de abril de este año en un poblado del Suroccidente de Guatemala, luego de más de seis meses en fuga por presuntos delitos cometidos en su gestión como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016.



El caso en el Tribunal Tercero por los seis delitos es paralelo al que se ventila en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por supuesta delincuencia organizada y otros cargos. Ambas instancias judiciales operan en la Torre de Tribunales, en el corazón de la capital guatemalteca.



Todos forman parte de la solicitud formal de extradición que el gobierno de México presentó el 7 de junio, para que se remitiera a los aparatos judiciales guatemaltecos.



En una comparecencia el 19 de abril ante el Tribunal Quinto, Duarte, de 43 años, rechazó la opción de ser extraditado a México, pero alegó que luego podría aceptarla si conocía primero la solicitud formal del gobierno mexicano.



A la audiencia de este medio día está previsto que acuda el abogado guatemalteco Carlos Velásquez, defensor del ex gobernador, y representantes de la Fiscalía General de Guatemala, frente a tres jueces.