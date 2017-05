Trump decidirá si EU abandona Acuerdo de París la próxima semana

(GH)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los "confidentes", incluido el jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, que planea dejar un acuerdo internacional sobre el cambio climático, informó el sábado el canal de noticias Axios citando tres fuentes con conocimiento directo.Según información de Reuters, el sábado, Trump dijo a través de Twitter que tomaría una decisión la próxima semana sobre apoyar o no el Acuerdo Climático de París.Por su parte, la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.Una fuente que ha estado en contacto con personas involucradas en la decisión dijo a Reuters que se planificaron un par de reuniones con los ejecutivos de compañías energéticas y grandes corporaciones y otros sobre el acuerdo climático antes del esperado anuncio de Trump más tarde en la semana. No estaba claro si esas reuniones aún tendrían lugar."¡Tomaré mi decisión final sobre el Acuerdo de París la próxima semana!" Él twitteó el último día de una cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Italia en la que se negó a inclinarse ante la presión de los aliados para respaldar el acuerdo de 2015.La cumbre de las naciones del G7 enfrentó a Trump contra los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá y Japón en varias cuestiones, con diplomáticos europeos frustrados por tener que volver a las preguntas que esperaban que se resolvieran por largo tiempo.Aunque él twitteó que tomaría una decisión la próxima semana, su aparente renuencia a aceptar el primer acuerdo climático global legalmente vinculante firmado por 195 países claramente molestó a la canciller alemana Angela Merkel."Toda la discusión sobre el clima era muy difícil, si no decir muy insatisfactoria", dijo a los periodistas. "No hay indicaciones de si Estados Unidos permanecerá en el Acuerdo de París o no".