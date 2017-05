Abogada: Kushner dispuesto a cooperar con FBI

WASHINGTON D.C. (AP)

En medio de reportes de que el FBI investiga las reuniones del yerno del presidente Donald Trump, la abogada de Kushner dice que su cliente está dispuesto a declarar ante investigadores federales y ante el Congreso sobre esas interacciones y sobre su papel en la campaña de su suegro en 2016.Los investigadores federales y varias comisiones legislativas examinan los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump, incluidas las denuncias sobre la posible colaboración para ayudar al magnate y perjudicar a su contrincante demócrata, Hillary Clinton.“El FBI pretende ir a fondo con sus investigaciones”, dijo el abogado defensor Edward MacMahon, quien es ajeno al caso. “Si se ha informado públicamente que él se reunió con rusos, y la pesquisa tiene que ver con funcionarios gubernamentales que se reunieron con rusos, bueno, entonces, posiblemente quieran conversar con todo mundo”.Kushner fue asesor fiable de Trump el año pasado, supervisó la estrategia digital de la campaña y continúa como una persona de confianza e influyente al interior de la Casa Blanca.Un tema de interés para los investigadores podrían ser las reuniones de Kushner con funcionarios rusos, debido a que ese tipo de interacciones por parte de diversos colaboradores de Trump están en el centro de la investigación supervisada ahora por el exdirector del FBI, Robert Mueller.La Casa Blanca confirmó en marzo que Kushner y Michael Flynn, despedido como asesor de seguridad nacional, se reunieron en diciembre con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak, en la Torre Trump para lo que un funcionario describió como una breve reunión de cortesía.El Washington Post informó el viernes que Kislyak dijo a sus superiores que él y Kushner discutieron la posibilidad de establecer un canal secreto de comunicaciones entre el equipo de transición de Trump y el Kremlin.El reporte del Post, sustentado en declaraciones de funcionarios federales anónimos enterados de los informes de inteligencia sobre comunicaciones rusas interceptadas, señaló que Kislyak dijo a sus superiores que Kushner propuso utilizar las instalaciones diplomáticas rusas para las deliberaciones, al parecer con el propósito de dificultar que fueran supervisadas. Según el Post, la propuesta “desconcertó” a Kislyak.Flynn fue despedido en febrero después de que funcionarios dijeron que engañó al vicepresidente Mike Pence en torno a si había conversado con el embajador sobre las sanciones estadounidenses contra Rusia en una llamada telefónica.Sally Yates, la exsecretaria interina de Justicia, dijo al Congreso este mes que ese engaño dejaba a Flynn expuesto a posible chantaje de los rusos. Flynn continúa bajo investigación federal en Virginia por sus vínculos de negocios con el extranjero, y el FBI lo entrevistó en enero sobre su interacción con Kislyak.Funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama dijeron esta semana a The Associated Press que la frecuencia de las conversaciones de Flynn con Kislyak encendió suficientes luces rojas que los colaboradores plantearon la posibilidad de que Trump estuviera intentando establecer una línea de comunicación directa con el presidente ruso Vladimir Putin.Los investigadores también están interesados en una reunión que sostuvo Kushner con el banquero ruso Sergey Gorkov, de acuerdo con reportes de The Washington Post y NBC News.“El señor Kushner se ha ofrecido anteriormente a compartir con el Congreso lo que sabe sobre estas reuniones”, dijo su abogada, Jamie Gorelick, en un comunicado el jueves. “Hará lo mismo si es contactado en relación con cualquier otra investigación”.