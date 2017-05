Gran Bretaña incrementa alerta de ataque

MANCHESTER, Gran Bretaña(AP )

La primera ministra Theresa May subió el nivel de alerta de amenaza terrorista en Gran Bretaña a “crítico”, lo que significa que sería inminente otro atentado.



May dijo que Salman Abadi, el atacante suicida que mató a 22 personas en un concierto en Manchester, podría ser parte de una red más extensa.



Afirmó también que Abadi nació y se crió en Gran Bretaña.



El nivel de alerta había permanecido durante varios años en “severo”, el segundo nivel más alto.



May dijo que la alerta crítica significa que se desplegará a soldados armados a las calles para ocupar el lugar de la policía en eventos públicos como encuentros deportivos.