El espionaje se trata de un crimen contra el público: Snowden

No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público. https://t.co/0MHAssgfMH — Edward Snowden (@Snowden) 20 de junio de 2017

Tras la publicación del diario estadounidense The New York Times en la que acusa al gobierno de México de espionaje contra periodistas y activistas, el ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden señaló que se trata de un crimen contra el público.“No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público", escribió el activista a través de su cuenta de Twitter.El 9 de junio de 2013, Edward confesó haber revelado a The Guardian y The Washington Post que el gobierno de EU espiaba a sus ciudadanos mediante teléfono e Internet.