Pospone OEA resolución sobre Venezuela

CANCÚN(GH)

Ante la falta de acuerdos sobre la situación de Venezuela, el Canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, presidente de la 29 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió suspender la sesión para continuarla en días posteriores, informó Reforma.



“Yo no quisiera que nos siguiéramos partiendo más, tenemos que buscar soluciones, tenemos que continuar el diálogo y la única forma es mantener abierta esta sesión, sin una fecha determinada. Se declara esta sesión en suspensión”, indicó.



Momentos antes la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, abandonó la reunión de diplomáticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dieron cita este lunes con la mirada puesta en la crisis del país sudamericano.



Antes de salir, Rodríguez dijo que no reconocía la reunión ni la resolución que pudiera derivarse de ésta. Agregó que otros miembros de la OEA, además de Venezuela, están considerando dejar el organismo. No precisó cuáles. Hasta el momento, su país ha recibido apoyo de Nicaragua, Bolivia y Ecuador.



Algunos países se mostraron esperanzados ante la posibilidad de que el lunes se alcanzara un pronunciamiento para frenar la crisis venezolana.



Dicho acto se realizó algunos minutos antes de que, en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, se inaugurara la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.