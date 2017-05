México, un estado fallido a merced de la violencia: Maduro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió hoy contra varios de los países que han mostrado preocupación por la situación política y económica que se vive en la nación sudamericana. Entre ellos, nombró a México y aseguró que este se ha convertido en un "estado fallido".



México se ha convertido en un "estado fallido a merced de la violencia, la desigualdad y el narcotráfico", declaró Maduro durante un acto en el palacio de Miraflores, sede de Gobierno, transmitido en cadena de radio y televisión.



El mandatario venezolano señaló que el presidente de EU, Donald Trump, "agrede a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos".



Además, "humilla al presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos todas las semanas y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo Colombia".



"En Venezuela sí hay gobierno digno y aquí estamos de pie, saca tus manos de aquí Donald Trump", reiteró.



Calificó como una "grosería" que su homólogo estadounidense opine sobre Venezuela "cuando su país y su Gobierno se cae a pedazos".



"Donald Trump mírate en el espejo de (presidente) Michele Temer en Brasil. El que se mete con Venezuela, se seca", advirtió.



"Saca tus manos de aquí Donald Trump. Go home, Donald Trump, fuera Donald Trump de Venezuela. Ya basta de intervencionismo imperialista", advirtió al presidente estadounidense.



Maduro arremetió igualmente contra los gobiernos de Argentina, Colombia y Perú, con cuyos mandatarios Trump ha discutido la crisis venezolana en los últimos meses.



El gobierno chavista reiteró igualmente su denuncia de que Washington financia las protestas opositoras y proporciona armamento a los manifestantes y le exigió retirar su apoyo a esta esta estrategia que a su juicio busca derrocarlo.



El gobernante cuestionó a la oposición venezolana e indicó que "ahora se han hecho borregos de Donald Trump".



"Son los borreguitos, títeres del nefasto gobierno que preside los Estados Unidos", apuntó Maduro, que tildó al Ejecutivo estadounidense de "xenófobo" y que "desprecia a América Latina".



A juicio del jefe de Estado venezolano, Trump "se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela".



"Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana", subrayó, e indicó que "a Venezuela se respeta carajo".



Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela había calificado de "absurdo de antología" las declaraciones formuladas ayer por Trump después de su encuentro en Washington con Santos.



Trump dijo ayer que hará "lo que sea necesario" en cooperación con otros países del continente para "arreglar" la situación humanitaria en Venezuela, que consideró una "desgracia para la humanidad" de unas dimensiones que no se habían visto "en décadas".



Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y otros siete jueces por "usurpar la autoridad" de la Asamblea Nacional, y pidió a aduro que libere a los presos políticos y "devuelva el poder al pueblo".



Caracas y Washington retiraron sus respectivos embajadores desde 2010.