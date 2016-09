Investigan un paquete sospechoso en estación de tren de New Jersey

ELIZABETH, New Jersey(AP )

Investigadores examinaban el domingo por la noche un dispositivo sospechoso encontrado en una papelera cerca de una estación de tren de New Jersey, y el servicio en la transitada línea del Corredor Nordeste quedó suspendido.



Dos hombres llamaron a la policía y dijeron haber visto cables y una tubería que asomaban por el paquete, que habían encontrado en torno a las 21:30 del domingo, indicó el alcalde de Elizabeth, Christian Bollwage.



Empleando un robot, el equipo de artificieros del condado de Union determinó que el paquete que habían encontrado los hombres bajo un puente ferroviario podría ser una bomba cargada, dijo Bollwage. El FBI y la policía estatal decidirían cómo retirar el artefacto.



El servicio se suspendió entre el aeropuerto de Newark Liberty y Elizabeth, indicó la agencia de transportes de New Jersey. El departamento de gestión de emergencias de Nueva York, por su parte, señaló que los trenes Amtrack con destino a New Jersey se habían quedado en la Penn Station de Nueva York.



El FBI no respondió en un primer momento un mensaje pidiendo comentarios.



El descubrimiento del paquete sospechoso se produjo un día después de que 29 personas resultaran heridas en una explosión en Manhattan, donde también se encontró un dispositivo sin explotar fabricado con una olla a presión a cuatro manzanas del lugar de la explosión.