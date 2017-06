Mueren 62 personas en incendios forestales en Portugal

AVELAR, Portugal (AP)

Al menos 62 personas murieron en incendios forestales en el Centro de Portugal, muchas de ellas atrapadas en sus autos cuando las llamas alcanzaron una carretera, en lo que el primer ministro, Antonio Costa, describió como “la mayor tragedia en vidas humanas que hemos tenido en años”.



El gobierno decretó el domingo tres días de luto nacional en memoria de las víctimas.



Unas 54 personas resultaron heridas, incluidos cuatro bomberos y un menor herido de gravedad, según la televisora pública RTP, que citó al funcionario del Ministerio del Interior, Jorge Gomes.



Se cree que un rayo provocó el fuego en la zona de Pedrogao Grande, ya que los investigadores hallaron un árbol que recibió un impacto durante una “tormenta eléctrica seca”, según indicó el responsable de la policía nacional judicial a los medios portugueses. Las tormentas secas son habituales cuando el agua que cae se evapora antes de llegar a la tierra debido a las altas temperaturas. Al igual que otros países de la Europa meridional, Portugal es propenso a los incendios forestales en los secos meses estivales.



“Esta es una región que ha tenido incendios por sus bosques, pero no podemos recordar una tragedia de estas proporciones”, dijo Valdemar Alves, alcalde de Pedrogao Grande. “Estoy totalmente conmocionado por el número de muertos”.



Las autoridades habían señalado antes que las temperaturas de hasta 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) registrada en el país en los últimos días podrían haber jugado un papel. El incendio se encontraba unos 150 kilómetros (93 millas) al norte de Lisboa, señaló Gomes. Unos 700 bomberos intentaban sofocar el fuego, que comenzó a arder el sábado.



Un enorme frente de humo negro y llamas rojas se alzaban sobre los árboles en la boscosa región, cerca de las casas. Isabel Brandao, que vive en la zona, dijo a The Associated Press que había temido por su vida.



“Ayer vimos el incendio, pero creímos que estaba muy lejos. Nunca pensé que llegaría a este lado”, dijo. “A las 3:30 de la mañana, mi suegra me despertó con prisa y no volvimos a dormir. Teníamos miedo de que el fuego nos alcanzara”.



RTP mostró imágenes tomadas desde el pueblo vecino en las que se veía a varias personas en una carretera, tratando de escapar de una densa humareda que había reducido la visibilidad a apenas unos metros (yardas). En la grabación se veía a un joven compartiendo una botella de agua con una mujer muy afectada que había llegado por la carretera.



Los equipos de bomberos están teniendo problemas para acercarse a la zona porque el fuego es “muy intenso”, señaló Costa. Las autoridades portuguesas trabajaban para identificar a las víctimas y equipos de rescate españoles asistirán en las labores de extinción, añadió.



La agencia portuguesa de protección civil, que coordinaba las tareas de extinción, emitió una alerta el viernes por aumento del riesgo de incendios forestales y prohibió encender fuegos al aire libre.



La Unión Europea activo su mecanismo de protección civil para ayudar a Portugal a combatir el fuego. “La UE está totalmente lista para ayudar”, afirmó el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, que expresó sus condolencias por las víctimas en un comunicado.



España y Francia enviarán aeronaves para ayudar a las labores de extinción en respuesta a una petición de Portugal, indicó el comisario. Francia enviará tres aviones, mientras que España ha enviado varias aeronaves antiincendios.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo en tuit que estaba “sobrecogido por la tragedia en Pedrogao Grande. El pueblo portugués cuenta con nuestra solidaridad, apoyo y cariño”.