Piden a juez de Hawai que aclare bloqueo a decreto de Trump

HONOLULU, Hawai, EU(AP )

El gobierno de Estados Unidos le pidió a un juez federal en Hawai que aclare por qué ordenó bloquear un decreto revisado del presidente Donald Trump, argumentando que no debería aplicarse a las nuevas reglas sobre los refugiados.



Una moción del Departamento de Justicia presentada el viernes le pidió al juez Derrick Watson que aclare el alcance de su orden de restricción temporal, argumentando que sólo debería aplicarse a la prohibición temporal de Trump al ingreso al país de viajeros de seis países musulmanes.



El Departamento de Justicia considera que el fallo no debe aplicarse a una sección de la orden ejecutiva de Trump que suspende temporalmente la admisión de refugiados a Estados Unidos y que limita el número admitido este año fiscal en 50 mil.



El Departamento de Justicia argumenta también que la decisión del juez de Hawai no debe bloquear el decreto de Trump referente a que los funcionarios de seguridad revisen si otros gobiernos están proporcionando suficiente información para asegurar que ciertos inmigrantes potenciales no representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.