Autoridades ligan ataques en Cambrils y Barcelona

BARCELONA, España(AP )

El ataque registrado en la localidad turística de Cambrils está relacionado con el atropello masivo que causó 13 muertos en un popular paseo de Barcelona, dijo el gobierno regional de Cataluña el viernes.



El incidente de Cambrils sigue el mismo patrón, dijo el responsable de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, a la radio local RAC1 en la madrugada del viernes. “Hay una conexión”, declaró.



El responsable no aclaró qué conecta los dos ataques y confirmó que el conductor de la furgoneta de Barcelona sigue huido.



La policía dijo antes que dos personas que habían sido detenidas no eran el conductor del vehículo. En el ataque de Cambrils participaron cinco sospechosos que portaban cinturones bomba. La policía disparó y abatió a los sospechosos y detonó los explosivos.



La policía no ofreció detalles sobre el ataque en Cambrils, pero medios reportaron que un vehículo golpeó un auto policial y a gente que estaba cerca. Seis personas resultaron heridas.