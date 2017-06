Santos califica a atentado de cruel y cobarde

(GH)

El presidente Juan Manuel Santos calificó como un "acto vil, cruel, cobarde" el atentado que sacudió este sábado el Centro Comercial Andino, en Bogotá, el cual dejó tres mujeres muertas y otros nueve heridos."Un ataque como este, un artefacto explosivo en un baño de mujeres de un centro comercial es un acto vil, cruel, cobarde y no vamos a descansar hasta capturar a los responsables", declaró Santos en una comparecencia ante los periodistas, e indicó que el centro comercial será reabierto de inmediato.Asimismo, aseguró que la Policía Nacional de Colombia tiene instrucción precisa sobre cómo proceder hasta capturar responsables.El mandatario envió un mensaje de apoyo a las víctimas del atentado y señaló que "Nuestro corazones están con las víctimas de esta tragedia".También enfatizó que no descansarán hasta capturar a los responsables pese a que, por el momento, no hay indicios claros sobre quiénes son los culpables del atentado.