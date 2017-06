Mudará General Motors 600 empleos de México a EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

General Motors anunció hoy que trasladará 600 empleos de plantas fuera de Estados Unidos a un nuevo parque industrial que está construyendo en Arlington, Texas y que estará lista en 2018.La automotriz indicó en un comunicado que estima que “600 de los nuevos empleos industriales y profesionales creados en esas instalaciones reemplazarán el trabajo realizado anteriormente fuera de EU”, incluido México.Se espera que el nuevo parque industrial para proveedores albergue a mil 250 empleados, incluyendo más de 850 nuevos empleos que se trasladarán a Arlington. Estos nuevos puestos de trabajo se suman a los 7 mil ya anunciados por la empresa a principios de este año y a la inversión de mil millones de dólares dentro de EU.Según el comunicado de la empresa, el nuevo parque de proveedores también contempla una mayor concentración de fabricación de autopartes hechas en Estados Unidos para sus modelos Suburban y Cadillac Escalade. El nuevo parque consiste en dos edificios de manufactura y almacén, en un área de 1.2 millones de metros cuadrados y abrirá en 2018.El portavoz de GM, Nick Richards, dijo a CNN que la compañía ha estado cambiando los contratos de los proveedores más cerca de sus instalaciones de montaje por varios años para reducir los costos logísticos y responder más rápido a los cambios en el mercado.El vocero se negó a contestar a la cadena si la presión de la administración Trump, y la amenaza de un impuesto fronterizo sobre bienes importados de México, tuvieron que ver en el anuncio de hoy.De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, muchos de esos nuevos empleos se generarán por el fabricante de interiores International Automotive Components Group (IAC), empresa perteneciente al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.Al respecto, General Motors México precisó que “no son empleos directos de GM en el País y tampoco significa necesariamente que los proveedores vayan a cancelar puestos de trabajo en México”.General Motors de México reiteró que pese a que se está hablando de la fabricación de nuevos vehículos en Arlington, no se está trasladando ninguna producción de vehículos de México a EU.“De hecho, iniciamos este trimestre producción de Chevrolet Equinox en la planta San Luis Potosí y Ramos Arizpe; y GMC Terrain en San Luis Potosí, así que no tenemos afectación alguna”, indicó la compañía.Actualmente, General Motors emplea a 4 mil 225 personas en la planta de Arlington para fabricar Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon y Yukon XL, así como Cadillac Escalade.