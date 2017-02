Dreamer mexicano demanda al gobierno de Trump

WASHINGTON D.C. (GH)

Daniel Ramírez Medina, el “dreamer” de origen mexicano detenido en una redada por autoridades migratorias, ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Donald Trump, reporta Notimex Medina, de 32 años, fue arrestado a pesar de tener un permiso de trabajo otorgado por el anterior gobierno de Barack Obama en Seattle, Washington, cuando agentes de migración incursionaron en su casa para detener a su padre por causas no especificadas.Los abogados del joven presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, en un arresto que fue calificado como un error y exigieron su inmediata libertad, autoridades justificaron la aprehensión porque aceptó, según comentaron, tener vínculos con pandillas.Defensores de los derechos de inmigrantes y algunos legisladores federales exigieron el miércoles la liberación inmediata de un mexicano que fue detenido la semana pasada por autoridades migratorias a pesar de que está amparado por un programa federal que suspende la deportación a algunos jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.Los abogados de Daniel Ramírez Medina, de 23 años, dijeron que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según siglas en inglés) lo arrestaron la mañana del viernes cuando fueron a la casa de su padre en Seattle para arrestar a éste.Ramírez, de origen mexicano, aprobó en dos ocasiones la revisión de antecedentes como parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la más reciente fue para una renovación por dos años expedida en mayo, señalaron sus abogados en documentos presentados a la corte.El ICE ha dicho que Ramírez admitió ante sus agentes que era miembro de una pandilla, y que fue arrestado por ser considerado una amenaza para la seguridad pública.Pero sus abogados y legisladores que simpatizan con su causa insistieron el miércoles en que no tiene antecedentes delictivos, tiene un empleo y es padre de un niño pequeño que es ciudadano estadounidense."Las autoridades de inmigración no tienen motivo ni derecho para retener a alguien a quien se le ha otorgado suspensión de deportación, quien posee un permiso de trabajo válido, y quien es un bien para su familia y su comunidad", dijo en un comunicado el legislador federal demócrata Luis V. Gutiérrez. "Simplemente déjenlo libre".Entre las preguntas sin respuesta en el caso está por qué fue detenido Ramírez mientras que su hermano, quien también está acogido el programa y estaba en la casa durante el arresto, no lo fue, según los abogados de Ramírez.El programa DACA, que ha protegido a aproximadamente 750 mil inmigrantes, permite a gente joven que fue traída ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños que permanezcan en el país y obtengan permiso para trabajar.Ramírez permanecía arrestado el miércoles en un centro de detención en Tacoma, dijo Lara Bergthold, una vocera de sus abogados.Un magistrado federal ordenó al gobierno que proporcione detalles sobre el caso y que informe si Ramírez fue puesto en un proceso de deportación. Rose Richeson, portavoz del ICE, dijo el miércoles que no podía proporcionar información nueva.