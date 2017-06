Investigan a Trump por obstrucción a la justicia: WP

(SUN)

El abogado especial Robert Mueller está investigando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por posible obstrucción a la justicia, reportó el miércoles el diario Washington Post citando a funcionarios a los que no identificó.



Citanto fuentes anónimas, el periódico dice que altos funcionarios de inteligencia aceptaron ser entrevistados por investigadores que están trabajando con el fiscal especial, Robert Mueller.



Entre ellos figuran el director nacional de Inteligencia, Daniel Coats; el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, Mike Rogers, así como quien fuera hasta hace poco su adjunto, Richard Ledgett.



Las entrevistas podrían realizarse esta misma semana, agregó el diario.



El giro en la investigación para indagar al presidente se produjo poco después de que Trump despidiera intempestivamente el 9 de mayo a James Comey como jefe del FBI, dijo el Post.



Citando a funcionarios, el diario indicó que uno de los asuntos de interés de Mueller es un intercambio que tuvo lugar el 22 de mayo, cuando Coats dijo a sus asociados que Trump le había pedido que interviniera para que Comey dejara de investigar a su ex asesor de seguridad Mike Flynn en el marco de la pesquisa del FBI sobre la injerencia rusa.



El mandatario niega que haya habido colusión entre él o alguno de sus allegados y Rusia.



Mueller investiga la supuesta interferencia de Rusia en la elección presidencial del año pasado y su posible colusión con el equipo de campaña de Trump.



Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo del exdirector del FBI James Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirle, le pidió que "dejara pasar" las pesquisas sobre los vínculos de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.



Comey dijo la semana pasada ante el Congreso que cree que fue despedido por el mandatario para socavar la investigación.