Donald Trump promociona política de cuidado infantil

(SUN)

El republicano Donald Trump dice que aventaja a su rival demócrata Hillary Clinton en impulsar una política fiscal enfocada en ayudar a las familias trabajadoras a pagar por el cuidado infantil.



En un centro comunitario en los suburbios de Filadelfia, el multimillonario le dijo a varios cientos de personas: "Mi rival no tiene un plan para el cuidado infantil. Nunca lo tendrá. Y si alguna vez evoluciona hasta tener un plan, de todas formas nunca lo pondrá en práctica. Todo son palabras, pero no hay acciones".



Últimamente Trump ha promocionado una serie de discursos sobre políticas, incluida una reafirmación de su plan para una reforma migratoria. Dice que su campaña es "de ideas".



Sin embargo, en mayo Clinton esbozó una agenda de políticas enfocada en reducir los costos que enfrentan las familias trabajadoras, la cual incluye la promesa de poner el cuidado infantil al alcance de todas las familias que laboran.



Ivanka Trump promueve apoyo a padres que trabajan



La hija del magnate, Ivanka Trump, dice que los apuros que pasan las madres que tienen que trabajar y cuidar a sus hijos la inspiraron a ayudar a su padre a elaborar su plan para facilitarles la vida a los padres que laboran.



Presentó a Donald Trump diciéndole a la audiencia en Aston, Pennsylvania, sobre el caso de una mujer arrestada tras dejar a sus hijos en su automóvil mientras estaba en una entrevista para un empleo.



Ivanka Trump dice que Estados Unidos necesita "crear políticas que apoyen a todos los padres". Reconoció que ella es "más afortunada que la mayoría", y dijo que "el cuidado infantil seguro, accesible y de buena calidad no debería ser un lujo de pocos afortunados".



La hija del magnate agregó que "esto no es un problema de las mujeres. Es un problema estadounidense. Es un problema de las familias".



La campaña de Trump está tratando de atraer apoyo vital en los suburbios de Filadelfia, una región clave para ganar este estado que no se inclina por ninguno de los dos partidos principales en particular.