Buscan evitar que entren en vigor restricciones migratorias

SEATTLE(AP )

Más de media docena de estados intentan evitar que entren en vigor esta semana las restricciones migratorias modificadas del presidente Donald Trump al interponer el lunes un par de demandas mientras que el gobierno solicitó que se permita el decreto.



El fiscal general del estado de Washington Bob Ferguson, a quien acompañan en su demanda los bastiones demócratas de California, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Oregon, solicitaron una audiencia con un juez federal en Seattle antes del jueves, cuando el gobierno planea implementar las restricciones para nuevas visas para habitantes de seis naciones predominantemente musulmanas.



Ya se programó para el miércoles una audiencia a una demanda distinta presentada por Hawái.



Ferguson dijo que la restricción ajustada sigue siendo inconstitucional y perjudica a los residentes, universidades y comercios, especialmente a compañías tecnológicas como Microsoft, con sede en Washington, y Amazon, que dependen de trabajadores extranjeros.



"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente — y haré que se apegue a la constitución", dijo Ferguson en un comunicado. "Quitar algunos aspectos ilegales de la restricción migratoria original del presidente Trump no elimina su afrenta a nuestra constitución".



Ferguson presentó nuevos documentos ante la corte después de que el juez que suspendió el decreto original de Trump dijo la semana pasada que no emitirá un fallo inmediato sobre si su decisión aplica también para la nueva versión. El juez federal de distrito James Robart pidió al gobierno federal a que responda rápidamente a las acusaciones de Ferguson pero también dijo que no realizará una audiencia antes del miércoles.



El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció que el estado más poblado del país se integraría a la impugnación de Washington al indicar que el decreto, pese a los cambios, es un ataque a las personas basándose en su religión y nacionalidad.



En Hawái, que interpuso la demanda sin otros estados, el gobierno federal solicitó el lunes a un tribunal federal que rechace la solicitud del estado de un bloqueo temporal a que la medida entre en vigor.



Un juez escuchará el miércoles los argumentos, en los que el estado de mayoría demócrata asegura que la nueva orden perjudica a su población musulmana, al turismo y a los estudiantes extranjeros.

Ismail Elshikh, uno de los demandantes, dijo que la restricción evitará que su suegra, de nacionalidad siria, lo visite.