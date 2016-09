Darán a conocer más detalles de la salud de Hillary Clinton

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

La campaña de la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, adelantó hoy que divulgará en los próximos días detalles adicionales de su estado de salud e historial médico, tras la indisposición que sufrió la ex secretaria de Estado el domingo a causa de una neumonía."En el próximo par de días vamos a estar divulgando información médica adicional sobre Hillary Clinton", comentó en la cadena MSNBC Brian Fallon, portavoz de la campaña de la candidata.Fallon enfatizó que Clinton no sufre ninguna otra condición médica "no revelada", más allá de una neumonía que le ha obligado a cancelar un viaje de campaña a California que tenía previsto realizar entre hoy y mañana.A Clinton, de 68 años, se le diagnosticó una neumonía, según indicó este domingo su médico, Lisa Bardack, después de que la ex secretaria de Estado sufriera un vahído cuando participaba en Nueva York en los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.Según Bardack, a Clinton se le ha prescrito un tratamiento con antibióticos y se le ha aconsejado descanso, por lo que permanece en su casa de Chappaqua, en el estado de Nueva York.La campaña de Clinton ha sido criticada por informar tarde sobre su paradero y estado de salud, después de que la candidata abandonara los actos del 11S para dirigirse al apartamento que tiene en Nueva York su hija, Chelsea , y también acerca del diagnóstico de neumonía, realizado dos días antes.Fallon reconoció hoy que la campaña podía haber facilitado "más información más rápidamente" y que "lamenta" lo ocurrido.De acuerdo con otro portavoz, Nick Merrill, Clinton "continúa sintiéndose mejor, pero planea permanecer en casa hoy, siguiendo la recomendación de descanso de su médico".La agenda cancelada de Clinton en California incluía actos de recaudación de fondos en San Francisco y Los Ángeles, así como una aparición grabada en el programa "Ellen", de la actriz y presentadora Ellen DeGeneres.Según Fallon, Clinton planea retomar sus actos de campaña esta misma semana, aunque su equipo no ha precisado todavía si viajará el miércoles a Nevada, como estaba programado.Mientras, el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, deseó hoy una pronta recuperación a Clinton y aseguró que divulgará pronto los resultados de un examen médico que se hizo la semana pasada."Algo está pasando, pero solo espero que ella (Clinton) se recupere y vuelva a la campaña", declaró Trump a la cadena Fox para anotar a continuación que, tras lo sucedido a su rival, la salud de los candidatos se ha convertido en un "tema" de la contienda presidencial.