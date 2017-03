McCain: Trump debería aportar pruebas sobre espionaje

WASHINGTON D.C. (GH)

El senador republicano John McCain dijo hoy que el presidente Donald Trump debería retractarse de sus acusaciones de que el ex mandatario Barack Obama ordenó "pinchar" los teléfonos en la Torre Trump durante la campaña electoral o aportar pruebas que sustenten estas graves acusaciones."El presidente Trump debería ofrecer al pueblo estadounidenses, no solo a la comunidad de Inteligencia, sino al pueblo estadounidense, evidencias de que su predecesor, el ex presidente de Estados Unidos, fue culpable de violar la ley", dijo McCain en una entrevista con la cadena de televisión CNN Según McCain, Trump tiene dos opciones: "Retractarse o ofrecer la información que el pueblo estadounidense merece".McCain cree que si Obama "violó la ley" ordenando escuchas a la campaña de Trump, "estaríamos ante un asunto muy grave"."No tengo ninguna razón para creer que la acusación es cierta, pero creo que el presidente de Estados Unidos podría aclararlo en un minuto", señaló el veterano senador, quien fue candidato presidencial republicano en las elecciones de 2008 y fue derrotado en las urnas por Obama.Fuente: DPA