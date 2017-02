Corea del Norte lanza misil para desafiar a EU

PYONGYANG, Corea del Norte(AP )

Corea del Norte disparó un misil balístico en la que sería la primera de sus pruebas de este tipo en el año y un desafío implícito al nuevo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.



Los detalles del lanzamiento, entre ellos el tipo de misil, eran escasos.



De momento no ha habido confirmación de parte del gobierno norcoreano, que recientemente había advertido que estaba listo para poner a prueba su primer misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés).



Los reportes surgen mientras Trump recibe al primer ministro japonés Shinzo Abe y apenas días antes de que Corea del Norte celebre el cumpleaños del fallecido Kim Jong Il, padre del actual líder Kim Jong Un.



Trump ignoró una pregunta sobre la situación en curso cuando él, Abe y sus esposas posaban para las cámaras antes de dirigirse a una cena en la propiedad del mandatario estadounidense en la villa Mar-a-Lago, en Florida. En Washington, funcionarios de asuntos públicos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de momento se negaron a hacer declaraciones sobre el reporte.



El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un comunicado que el misil fue disparado desde un sitio cerca de Banghyon, en la provincia de Pyongan del Norte, que es donde —de acuerdo con funcionarios surcoreanos— el gobierno de Corea del Norte probó su potente misil de medio alcance Musudan el 15 y el 20 de octubre.



Las fuerzas militares en Seúl afirmaron que el misil recorrió aproximadamente 500 kilómetros (310 millas). Pero la agencia oficial surcoreana Yonhap reportó que, si bien no se ha determinado el tipo de misil lanzado, no se cree que sea un ICBM.



Se piensa que el misil cayó en el mar entre la península coreana y Japón. El secretario general del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dijo a los reporteros que no fue a dar a mar territorial japonés.



Corea del Norte realizó dos pruebas nucleares y varios lanzamientos de cohetes el año pasado en sus incesantes esfuerzos por expandir sus programas de armamento nuclear y de misiles. En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong Un señaló que el país ha llegado a las etapas finales de preparación para probar un ICBM, lo que sería un enorme paso hacia su objetivo de convertirse en una amenaza nuclear real para Estados Unidos.



Si bien Pyongyang se ha mantenido relativamente callado con relación al cambio de presidente en Estados Unidos, los medios estatales norcoreanos han exhortado varias veces a Washington a abandonar su "política hostil" y han prometido seguir con sus programas de desarrollo nuclear y de misiles hasta que la Casa Blanca modifique su enfoque diplomático.